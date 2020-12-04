"Слуга народу" більшістю підтримала впровадження допомоги бізнесу

Верховна рада ухвалила пакет із трьох президентських законопроектів для підтримки бізнесу і громадян на випадок посилення карантину. Більшість голосів дала фракція "Слуга народу", яка майже одностайно підтримала ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Президент Зеленський запропонував пакет підтримки, направлений чітко на тих, хто може потрапити під обмеження в разі посилення карантину. Радий, що сьогодні парламенту вдалося консолідуватися та захистити бізнес і громадян. Тепер ми зможемо підтримати українців, які залишаться без роботи, допомогти малому бізнесу вижити, а більшому - не накопичити борги й зберегти робочі місця", - розповів у коментарі РБК голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Йдеться про законопроекти № 4429, № 4430, № 4431, ініційовані президентом.

Згідно з законопроектом № 4429, ФОПи та наймані працівники, що втратили частину доходу через карантин, зможуть отримати 8 000 грн одноразової допомоги. Для цього головний вид діяльності ФОПа чи підприємства має підпадати під категорію обмежених на час карантину.

Оформити допомогу можна буде онлайн: на веб-порталі Держпослуг треба буде вказати дані підприємця та номер банківського рахунка для отримання виплати.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, отримати допомогу за цією програмою зможуть понад мільйон громадян, а її загальний обсяг становитиме майже 10 мільярдів гривень.

"Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав’ярню. Або ви найманий працівник, і вас звільняють, бо кав’ярня, де ви працювали, на жаль, закривається - ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - пояснив глава держави.

Для роботодавців передбачено до 8 тис. грн компенсації на кожного працівника, чий робочий час було скорочено через карантин. Це дозволить уникнути скорочення робочих місць. Отримати допомогу також можна подавши електронну заяву.

Ті підприємства, що зупинять роботу на час карантину, отримають компенсацію витрат на сплату ЄСВ за найманих працівників. Йдеться про майже 1,5 мільярди гривень для близько 120 тисяч юридичних осіб.

"Після цих кроків ми ставимо не крапку, а кому. І щодня наша команда продовжує шукати нові форми для максимальної та всебічної підтримки людей і підтримки бізнесу", - наголосив президент Зеленський у своєму відеозверненні.

Законопроектом № 4430 передбачено звільнення від сплати єдиного податку та ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої групи. Також дозволяється списання податкових боргів розміром до 3 060 гривень або відтермінування їхнього погашення до грудня 2021 року, якщо сума боргу становить до 6 800 гривень.

Крім того, громадян і підприємства звільняють від сплати податку на доходи.

"Впроваджуючи конкретні податкові стимули, ми убезпечуємо бізнес від накопичення податкових боргів, а також допомагаємо підприємцям пережити карантин без серйозних втрат", - резюмує очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Третій з пакету законопроектів - № 4431 - розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду по боротьбі з наслідками епідемії коронавірусу. Це, зокрема, надання одноразової матеріальної допомоги громадянам і компенсацій бізнесу - для збереження робочих місць і сплати ЄСВ за найманих працівників.

Нагадаємо, глава держави також анонсував відновлення та розширення програм підтримки бізнесу: доступні кредити "5-7-9%"; матеріальна допомога ФОПам, що мають дітей до 10 років; компенсація з часткового безробіття.

Як раніше повідомляли в Офісі президента, ухвалений нині пакет допомоги для підприємців - вже третій від початку року. Навесні підтримка була спрямована на допомогу малому й середньому бізнесу. Так, через програму доступних кредитів "5-7-9%" видали позик на суму 13,5 млрд грн.