На випадок вибухів. УЗ шукає волонтерів для заклеювання вікон на вокзалах
Дивлячись на те, що провідники "Укрзалізниці" працюють без перерви та вихідних, доправляючи жінок та дітей в безпечні місця, компанія шукає волонтерів, щоб заклеїти вікна на усіх діючих вокзалах України. Це необхідно для того, щоб мінімізувати поранення гострими уламками у разі вибухів.
Про це пише РБК-Україна на повідомлення УЗ в Telegram.
"Увага, потрібно буде виконати роботи на висоті, адже на деяких приміщеннях вокзалів висота стелі може сягати до 10 метрів", - йдеться в заяві.
Крім того, на усіх діючих вокзалах країни потрібно підготувати та розклеїти інструкції щодо дій громадян у разі вибухів.
Необхідна допомога і вантажників - привозити та завантажувати до поїзда питну воду та їжу на залізничних станціях: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Ковель, Одеса, Запоріжжя, Лиман, Костянтинівка, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Хмельницький, Бердичів та Вінниця.
Всіх, хто готовий допомогти, просять звертатись до координаторів УЗ за телефонами:
- +38(097)307-79-08 - Наталія;
- +38(097)851-10-71 - Олена.
Як повідомлялося, раніше для групи з 217 дітей та 20 супроводжуючих із Хмельницької області організували "зелений коридор" і безпечно довезли до пункту перетину кордону з Польщею.
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