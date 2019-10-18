В разі змін "зеленого" тарифу інвестори звернуться в міжнародний арбітраж

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ЄУЕА прокоментувало ситуацію навколо зеленого тарифу

В разі ухвалення законопроекту Андрія Геруса про внесення зміни до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонуються ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, інвестори ініціюватимуть провадження проти держави Україна у міжнародних арбітражних судах. Про це йдеться в заяві Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА).

ЄУЕА в своїй заяві висловили стурбованість тим, що комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив 16 жовтня проект закону за реєстраційним номером 2236-2, який вносить зміни до закону України "Про ринок електричної енергії", зокрема, виключає об’єкти відновлюваної енергетики потужністю понад 150 МВт з механізму відшкодування вартості електричної енергії, не відпущеної виробником електричної енергії при виконанні ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, передбаченого статтями 44 та 68 закону "Про ринок електричної енергії".

"Якщо такі зміни буде затверджено Верховною радою, це означатиме ретроспективну зміну гарантій "зеленого" тарифу, що діють з 2009 року, а саме гарантій того, що вся електроенергія, вироблена виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії, буде придбана за "зеленим" тарифом. Такі зміни не лише можуть призвести до інвестиційних арбітражів проти України, але, що важливіше, підірвуть довіру до української держави та державних гарантій. Після затвердження зазначених вище змін жодні банки та фінансові установи в подальшому не здійснюватимуть кредитування для реалізації проектів відновлюваної енергетики та інших проектів енергетичного сектору, оскільки не матимуть упевненості в тому, що не буде знову запроваджено чергових ретроспективних змін", - зазначається в заяві.

На думку ЄУЕА, запропонована правка має дискримінаційний характер, порушує права міжнародних інвесторів, загрожує успішному завершенню проектів ВДЕ на етапі будівництва, порушує обіцянки Кабінету міністрів України не застосовувати ретроспективних змін до інвесторів.

"Це далеко не ті справедливі принципи, які має забезпечувати Україна відповідно до Договору до Енергетичної хартії та численних укладених двосторонніх інвестиційних договорів", - наголошується в заяві.

ЄУЕА закликало депутатів не підтримувати зазначений законопроект, обіцяючи продовжити інвестувати в енергосектор України, якщо законодавча база залишиться незмінною. В іншому разі інвестори готові звертатись до міжнародного арбітражу для захисту своїх прав.

"Ми звертаємось до депутатів Верховної ради України з проханням урахувати вищенаведену інформацію під час голосування за проект Закону №2236-2. Ми просимо президента України та прем'єр-міністра України виконати обіцянки, надані спільноті інвесторів щодо стабільності інвестиційного клімату. Ми продовжимо інвестувати сотні мільйонів доларів в енергетичний сектор України, якщо законодавча база залишатиметься стабільною і не буде вжито жодних ретроспективних дій з боку Верховної ради чи Кабінету міністрів України. У разі порушення наших прав ми залишаємо за собою право ініціювати провадження у міжнародних арбітражних судах проти держави Україна", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій – це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд зеленого тарифу.

Раніше законопроект №2236-2, підготовлений головою комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрієм Герусом, розкритикували енергоексперти. Крім погіршення умов розвитку "зеленої" генерації в Україні, цей законопроект передбачає комерційний імпорт електроенергії з Білорусі за прямими контрактами. Як стверджує народний депутат Олексій Кучеренко, "Росія та Білорусь мають єдину енергетичну систему, яка керується Москвою".