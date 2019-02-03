У разі заворушень через Brexit Єлизавету II евакуюють з Лондона

Також евакуюють всю королівську родину

Королеву Великобритании Елизавету II и других членов британской королевской семьи будут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за выхода Британии из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Sunday Times.

Газета получила доступ к секретному правительственному плану, в котором говорится об евакуации королевской семьи.

Однако, газета не сообщает, куда именно будут эвакуировать британского монарха.

"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", - пишет газета.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения. В частности, британские получатели финансирования из бюджета ЕС продолжат пользоваться выплатами по своим действующим контрактам при условии, что Соединенное Королевство продолжит соблюдать свои финансовые обязательства по союзному бюджету.