Слезоточивый газ, пожары и 400 задержанных: Францию охватили массовые протесты

По оценке МВД Франции, в демонстрациях 5 ноября приняло участие около 575 тысяч человек. В то же время профсоюзная Общая конфедерация труда (CGT) сообщила о почти 1,6 млн участников в 207 городах.

Для охраны порядка власти привлекли 70 тысяч полицейских и жандармов по всей стране.

Задержания и стычки в городах

В Париже профсоюзное шествие прошло от площади Республики по бульвару Вольтера до площади Нации. По состоянию на вечер правоохранители задержали 448 человек.

В результате столкновений 53 правоохранителя получили ранения, а пожарные службы осуществили 86 выездов. В МВД отметили, что во многих городах, в частности, в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге, формировались группы риска из числа радикальных и ультралевых активистов.

В столице Франции протестующие повредили имущество вдоль маршрута, а возле площади Нации произошел пожар, для тушения которого полиция применила слезоточивый газ и оттеснила толпу.

Забастовки в образовании и государственных учреждениях

К забастовке присоединились железнодорожники, работники больниц, почтовой службы и около 16% учителей. По данным правительства, бастовали почти 10% работников госучреждений, 4,6% работников местных органов власти и около 4% работников больниц.

Также было заблокировано 81 из 3700 средних школ, в то время как ассоциация старшеклассников сообщила о приостановлении занятий в тысяче учебных заведений.

Реакция правительства и планы

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил, что в понедельник 9 ноября соберет представителей профсоюзов и работодателей на "социальную конференцию" для обсуждения зарплат и покупательной способности.

Министру труда и солидарности поручено завершить предварительные консультации к воскресенью.

"Сегодня вопрос заключается не в том, победим ли мы, а в том, насколько мы победим", - заявила лидер CGT Софи Бине.

Сегодняшняя акция продлила волну протестов против дороговизны, состоявшихся 17, 24 и 31 октября. В частности, по оценке МВД, демонстрации 17 октября собрали 550 тысяч человек по всей стране.

Профсоюзы требуют повышения зарплат, улучшения условий обучения, государственных услуг, социальной защиты и проведения налоговой реформы.