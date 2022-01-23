"Складний партнер, але не ворог": прем'єр Баварії заступився за Росію

За словами Зьодера, сьогодні ніхто не бажає початку війни у Європі, водночас необхідно поважати територіальну цілісність й незалежність України.

Зокрема, прем’єр переконаний, що санкцій проти Російської Федерації є малоефективними,а також ще й шкодять Німеччині.

"З одного боку, тому що санкції вже давно малоефективні, а з іншого боку, тому що ці нові санкції найчастіше не менше шкодять нам. Наприклад, відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Або закриття газопроводу "Північний потік-2" чи навіть припинення всіх поставок газу з Росії загалом торкнулося б і нашої країни. Навіть у найбільший розпал холодної війни енергетичний зв'язок між Радянським Союзом та Німеччиною не викликав сумнівів", - заявив Зьодер.

Прем’єр зауважив, що попри критику у бік Росії - Заходу все ж доведеться відповісти, чи планує НАТО приєднувати Україну до свого складу.

"Але все одно потрібно дати відповідь. На мою думку, ясно одне: розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному", - додав Зьодер.

На думку політика, відповідь НАТО щодо розширення - допоможе визначити майбутню стратегію захисту територіальної цілісності України.

Зьодер зауважив, що, хоч Росія і є складним партнером, однак вона, нібито, не ворог Європи, у зв’язку з чим необхідно зберігати зв’язок з Москвою.

"Ясно одне: Росія не є регіональною державою. Росія є і залишиться великою державою. Ми міцно закріплені на Заході, але ми повинні підтримувати зв’язок з Москвою - навіть якщо це завжди виклик", - додав Зьодер.