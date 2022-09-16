Складна ціль. Військові підтвердили використання росіянами іранських дронів-камікадзе

Російські війська використовують у війні проти України іранські дрони-камікадзе. Підрозділи ЗСУ вже збили один з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що окупаційні війська вже використовують безпілотники, які Росія таємно закупила в Ірану.
"Що стосується Ірану, так, є дані, що справді російська армія отримує і вже використовує. Ми бачили вже збитий один не БПЛА - це Shahed 136", - сказав він.
Ігнат пояснив, що іранські дрони складна ціль, оскільки це боєприпас, що баражує над об'єктом.
"Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна і щоб збивати саме такі цілі потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібна знов-таки пильність наших воїнів", - додав речник ПС.
Проте він підкреслив, що українські сили вироблять нові засоби для захисту проти дронів.
Варто зазначити, що інформація про цей тип дронів доволі обмежена, оскільки Іран, як і Росія, не розкриває деталі виробництва. Відомо, що Shahed 136 - це далекобійний дрон-камікадзе з вагою близько 200 кг та розмахом крила у 2,5 метра.
Він має широке трикутне крило зі стабілізуючими елементами на кінцях. У носовій частині корпусу захована боєголовка та оптичні системи наведення, у задній частині розташований двигун.
У 2021 році Іран показав залповий пуск цих баражуючих боєприпасів з пускової установки, замаскованої під контейнер вантажного автомобіля.
Нагадаємо, раніше США повідомили, що Росія намагається придбати в Ірану сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війни проти України.
Обидві країни відкинули звинувачення, проте російські чиновники щонайменше двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони.
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