Складна ціль. Військові підтвердили використання росіянами іранських дронів-камікадзе

Він підтвердив, що окупаційні війська вже використовують безпілотники, які Росія таємно закупила в Ірану.

"Що стосується Ірану, так, є дані, що справді російська армія отримує і вже використовує. Ми бачили вже збитий один не БПЛА - це Shahed 136", - сказав він.

Ігнат пояснив, що іранські дрони складна ціль, оскільки це боєприпас, що баражує над об'єктом.

"Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна і щоб збивати саме такі цілі потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібна знов-таки пильність наших воїнів", - додав речник ПС.

Проте він підкреслив, що українські сили вироблять нові засоби для захисту проти дронів.

Що відомо про дрони Shahed 136

Варто зазначити, що інформація про цей тип дронів доволі обмежена, оскільки Іран, як і Росія, не розкриває деталі виробництва. Відомо, що Shahed 136 - це далекобійний дрон-камікадзе з вагою близько 200 кг та розмахом крила у 2,5 метра.

Він має широке трикутне крило зі стабілізуючими елементами на кінцях. У носовій частині корпусу захована боєголовка та оптичні системи наведення, у задній частині розташований двигун.

У 2021 році Іран показав залповий пуск цих баражуючих боєприпасів з пускової установки, замаскованої під контейнер вантажного автомобіля.