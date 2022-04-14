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"Слово не допоможе Україні". Макрон пояснив, чому не називає дії РФ геноцидом

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Франції Еммануель Макрон виправдав своє рішення не використати слово геноцид стосовно дій РФ. Він заявив, що "вербальна ескалація" нічим "не допоможе Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.

"Слово геноцид має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками", - заявив Макрон під час передвиборчої поїздки в Гавр.

Він також повідомив, що проведе ще одні переговори із президентом України Володимиром Зеленським увечері, після цієї поїздки.

За його словами, "держави, які вважають це геноцидом, повинні втручатися через міжнародні конвенції".

"Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю. Кожен повинен знати, як зберегти розум, словесна ескалація не допомагає Україні", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати війну Росії проти України геноцидом. Він заявив, що українці та росіяни є "братськими" народами.

Додамо, в Міністерстві закордонних справ вже прокоментували заяву Макрона щодо "братерства" України та Росії. У відомстві розчаровані реакцією європейського політика на звірства російських військових.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України