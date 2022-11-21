Слово "Херсон" перестало существовать в российском медиаполе, - Подоляк

Херсон, "аннексию" которого вчера россияне приветствовали на Красной площади, сегодня перестал существовать в российском медиапространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в ru-медиаполе", - написал Подоляк.

Напомним, украинские войска зашли в Херсон 11 ноября после того, как противник объявил об отступлении и опрокинул силы на левобережную часть области. В тот же день в сети распространились фото и видео местных жителей, которые срывали символику и массово выходили встречать освободителей.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по позициям оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с чем оккупанты вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей .

Добавим, что российские военные опрокидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.

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