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Слово "Херсон" перестало существовать в российском медиаполе, - Подоляк

Новина українською →
Россия, Понедельник 21 ноября 2022 16:38
Слово "Херсон" перестало существовать в российском медиаполе, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Херсон, "аннексию" которого вчера россияне приветствовали на Красной площади, сегодня перестал существовать в российском медиапространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в ru-медиаполе", - написал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что поддерживает такую информационную стратегию РФ.

"Сегодня забыли слово "Херсон". Завтра - "Донецк". Послезавтра - "Крым". Скоро - "Украина", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, украинские войска зашли в Херсон 11 ноября после того, как противник объявил об отступлении и опрокинул силы на левобережную часть области. В тот же день в сети распространились фото и видео местных жителей, которые срывали символику и массово выходили встречать освободителей.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по позициям оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с чем оккупанты вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей .

Добавим, что российские военные опрокидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.

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