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В Словении произошло масштабное наводнение, погибли 3 человека

Фото: наводнение в Словении привело к гибели 3 человек (twitter PJermanSLO)
Автор: Максим Шушко

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Целые города остались без электроэнергии, погибли 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате непогоды около 16 000 домохозяйств остались без света. Спасатели пытались добраться до затопленных районов, вертолеты эвакуировали людей, оказавшихся в своих домах в городе Скофья-Лока, где транспортные средства и грузовики были затоплены.

"Мы не видели подобных наводнений не только 500 лет, но и 1000 лет", – сказал руководитель спасателей в словенской Коменде Роман Кочилия.

Двое мужчин из Нидерландов погибли, вероятно, от удара молнии. Во время непогоды также погибла пожилая словенская женщина, обстоятельства устанавливаются.

Агентство окружающей среды Словении объявило красное предупреждение о масштабных наводнениях. Метеорологи говорят, что сильные дожди, как ожидается, распространятся на соседние Хорватию и Боснию и будут продолжаться как минимум следующие 24 часа.

Шторм на Балканах

В июле по Хорватии, Словении и Боснии пронесся мощный шторм. Из-за сильного ветра и дождей погибли по меньшей мере 5 человек, десятки получили ранения. Экстренные службы отметили, что непогода повлекла за собой настоящий хаос. Мощный ветер срывал крыши со зданий и вызвал перебои с электроэнергией.

 

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Словения