В Словении произошло масштабное наводнение, погибли 3 человека

В результате непогоды около 16 000 домохозяйств остались без света. Спасатели пытались добраться до затопленных районов, вертолеты эвакуировали людей, оказавшихся в своих домах в городе Скофья-Лока, где транспортные средства и грузовики были затоплены.

"Мы не видели подобных наводнений не только 500 лет, но и 1000 лет", – сказал руководитель спасателей в словенской Коменде Роман Кочилия.

Двое мужчин из Нидерландов погибли, вероятно, от удара молнии. Во время непогоды также погибла пожилая словенская женщина, обстоятельства устанавливаются.

Агентство окружающей среды Словении объявило красное предупреждение о масштабных наводнениях. Метеорологи говорят, что сильные дожди, как ожидается, распространятся на соседние Хорватию и Боснию и будут продолжаться как минимум следующие 24 часа.

Шторм на Балканах

В июле по Хорватии, Словении и Боснии пронесся мощный шторм. Из-за сильного ветра и дождей погибли по меньшей мере 5 человек, десятки получили ранения. Экстренные службы отметили, что непогода повлекла за собой настоящий хаос. Мощный ветер срывал крыши со зданий и вызвал перебои с электроэнергией.