Словения закупит средства ПВО для Украины: Шмыгаль назвал сроки и сумму

"Провел встречу в Киеве с Министром обороны Словении Борутом Сайовицем. Поблагодарил Словению за поддержку по всем важным направлениям, в частности за участие в инициативе PURL. Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм.

"Также отметил важность Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между нашими странами. Сфокусировались на путях развития нашего сотрудничества. Готовы делиться опытом по применению дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов БПЛА", - добавил министр обороны Украины.

Кроме того, главы оборонных ведомств договорились изучать возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели".

"Также обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов. Другой вопрос - направление российских замороженных активов на поддержку украинской обороны", - отметил Шмыгаль.