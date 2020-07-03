Словенія посилює заходи щодо перетину кордону іноземцями

Фото: Лубляна (pixabay)

Українці можуть в'їжджати на територію Словенії, але повинні пройти обов'язковий двотижневий карантин

Уряд Словенії вирішило посилити заходи щодо перетину кордону з 4 липня. Рішення було ухвалене із-за різкого зростання числа завізних випадків COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні уряду Словенії.

Так, з суботи зі списку епідеміологічно безпечних країн виключаються Чехія, Франція і Хорватія. Жителі цих країн не будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію. Однак вони повинні будуть надати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше 36 годин тому.

Крім того, їм потрібно буде показати підтвердження бронювання у готелі або апартаментах, вчиненого до 4 липня. Інакше у в'їзді в країну можуть відмовити.

Співробітники поліції також почнуть перевіряти дані про місцезнаходження громадян Словенії і володарів словенської посвідки на проживання, що повертаються із зазначених держав. У разі відсутності документів, що підтверджують маршрут поїздки (квитанції з готелів, свідоцтво про власність на нерухомість, паркувальні талони), а також наявності підозр у відвідуванні країн з "червоної зони", їм можуть вручити припис про необхідність перебування на домашньому карантині.

Відзначимо, що в "червону зону" країн з погіршеною епідеміологічною ситуацією входить, у тому числі й Україна. В'їзд в Словенію для українців дозволено, проте після прибуття в країну доведеться проходити 14-денний карантин.

Нагадаємо, Швеція продовжила заборону на в'їзд іноземців з третіх країн до 31 серпня.

Крім того, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси.

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Автор: РБК-Україна