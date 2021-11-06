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Словенія посилює карантин на тлі збільшення випадків COVID

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Любляна, Субота 06 листопада 2021 15:21
Словенія посилює карантин на тлі збільшення випадків COVID Фото: у Словенії посилять карантин через збільшення випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Словенії прийняла рішення посилити карантин у зв'язку зі збільшенням випадків захворювання коронавірусом. Більш суворі обмежувальні заходи набудуть чинності з 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство STA.

Як зазначає видання, з 8 листопада будуть закриті нічні клуби, заборонено проведення зборів, ресторани і кафе зможуть обслуговувати відвідувачів до 22:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Для відвідування практично будь-яких громадських місць країни особам старше 12 років необхідно мати документ про повну вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту на інфекцію або довідку про одужання від COVID, термін якої не перевищує 6 місяців.

Крім того, в магазини на кожні 10 квадратних метрів торгової площі можна пускати одного відвідувача. При проведенні культурних і спортивних заходів розсадження глядачів і вболівальників повинна проводитися в "шаховому" порядку, а заповнюваність залів і трибун не повинна перевищувати 50%.

Крім цього, забороняється використання тканинних масок, дозволені тільки медичні та респіратори класу захисту FFP2.

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Словения Карантин Коронавірус
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