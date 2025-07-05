Словения проведет референдум об увеличении военных расходов: что известно

Предложение вынесли на рассмотрение представители Левой партии. Его поддержали также социал-демократы, и две меньшие оппозиционные партии.

Единственная сила в коалиции, выступившая против - это партия "Свобода", которую возглавляет премьер-министр страны Роберт Голоб.

Известно, что на голосование вынесут следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы увеличение расходов Словении на оборону до 3% ВВП в год, что составляет примерно 2,1 млрд евро, до 2030 года?".

Однако на данный момент, точная дата референдума пока не определена. Для его проведения парламенту предстоит принять отдельное постановление. Кроме того, консультативный референдум не будет иметь юридически обязательного характера.

В ответ на решение коллег по коалиции, премьер-министр Роберт Голоб заявил о намерении запустить собственную инициативу - референдум о дальнейшем членстве Словении в НАТО.

"Есть только два пути: либо мы остаемся в Альянсе и платим членские взносы, либо выходим из Альянса. Все остальное - это популистское введение граждан в заблуждение", - сказал Голоб.