RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Словенія закликала ЄС готуватися до четвертої хвилі COVID

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр Словенії Янез Янша закликав Европу зробити все можливе, щоб підготуватися і, за можливості, запобігти четвертій хвилі коронавірусу. З такою заявою він виступив сьогодні в Європарламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevnik.si.

"Перший пріоритет - зробити все можливе, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу", - сказав він.

За його словами, пріоритетним завданням Євросоюзу є поступове повернення до звичного життя протягом найближчого півріччя.

Водночас він наголосив, що деякі раніше введені заходи повинні будуть продовжити діяти. Та додав, що ЄС має бути готовим почати діяти більш стратегічно.

У своєму зверненні міністр відзначив важливість вакцинації людей та закликав кожного громадянина зробити все, щоб зупинити пандемію.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Словенії Янез Поклукар заявив, що в його країні закінчилася епідемія коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловенияпандемияКоронавірус