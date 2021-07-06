Словенія закликала ЄС готуватися до четвертої хвилі COVID

"Перший пріоритет - зробити все можливе, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу", - сказав він.

За його словами, пріоритетним завданням Євросоюзу є поступове повернення до звичного життя протягом найближчого півріччя.

Водночас він наголосив, що деякі раніше введені заходи повинні будуть продовжити діяти. Та додав, що ЄС має бути готовим почати діяти більш стратегічно.

У своєму зверненні міністр відзначив важливість вакцинації людей та закликав кожного громадянина зробити все, щоб зупинити пандемію.