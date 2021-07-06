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Словения призвала ЕС готовится к четвертой волне COVID

Автор: Мария Кучерявец

Премьер Словении Янез Янша призвал Европу сделать все возможное, чтобы подготовиться и, по возможности, предотвратить четвертую волну коронавируса. С таким заявлением он выступил сегодня в Европарламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dnevnik.si.

"Первый приоритет - сделать все возможное, чтобы избежать четвертой волны коронавируса",- сказал он.

По его словам, приоритетной задачей Евросоюза является постепенное возвращение к привычной жизни в течение ближайшего полугодия.

В то же время он отметил, что некоторые ранее введенные меры должны будут и далее действовать. И добавил, что ЕС должен быть готов начать действовать более стратегически.

В своем обращении министр отметил важность вакцинации людей и призвал каждого гражданина сделать все, чтобы остановить пандемию.

Напомним, недавно глава Минздрава Словении Янез Поклукар заявил, что в его стране закончилась эпидемия коронавируса.

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СловенияпандемияКоронавирус