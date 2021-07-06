Словения призвала ЕС готовится к четвертой волне COVID

"Первый приоритет - сделать все возможное, чтобы избежать четвертой волны коронавируса",- сказал он.

По его словам, приоритетной задачей Евросоюза является постепенное возвращение к привычной жизни в течение ближайшего полугодия.

В то же время он отметил, что некоторые ранее введенные меры должны будут и далее действовать. И добавил, что ЕС должен быть готов начать действовать более стратегически.

В своем обращении министр отметил важность вакцинации людей и призвал каждого гражданина сделать все, чтобы остановить пандемию.