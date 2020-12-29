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Словенія зупинила АЕС через землетрус у Хорватії

Любляна, Вівторок 29 грудня 2020 15:11
Словенія зупинила АЕС через землетрус у Хорватії
Фото: АЕС Кршко в Словенії (wikimedia.org by MORS)
Автор: РБК-Україна

Після землетрусу в Хорватії тимчасово припинено роботу атомної електростанції (АЕС) в Словенії. Рішення було прийнято на випадок повторних поштовхів.

Про це повідомила прес-секретар АЕС Кршко Іда Новак Джерелі, передає AFP.

"Я можу підтвердити превентивне відключення", - повідомила вона.

Також повідомляється, що землетрус з епіцентром в Хорватії відчувався в декількох сусідніх країнах, включаючи Словенію та Австрію.

Зазначимо, Кршко - єдина в Словенії атомна електростанція. Знаходиться приблизно в 100 кілометрах на схід від столиці країни Любляни. Реактор потужністю 700 мегават було побудовано ще за часів Югославії. АЕС знаходиться в спільному володінні Словенії та Хорватії.

Станція забезпечує близько 20% потреби Словенії і 15% потреби Хорватії в електроенергії. Захисники навколишнього середовища закликають закрити її через ризики сейсмічної активності в регіоні.

Нагадаємо, за день до цього в центральній частині Хорватії теж стався землетрус, але він був не таким руйнівним як сьогоднішній.

Сьогодні ж поштовхи майже зруйнували половину міста Петриня, а Загреб частково залишився без світла. Також повідомлялося про загибель дитини.

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