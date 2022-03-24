Словенія про оплату за російський газ рублями: ніхто не знає, як вони виглядають

Також він зазначив, що навряд чи в Європі хтось знає, "як виглядають рублі".

За його словами, питання запровадження ембарго на російські газ і нафту залишається відкритим, також важливим є позбавлення залежності від російських енергоносіїв.

"Сьогодні, я думаю, ми офіційно підтвердимо наші зобов’язання про те, що ЄС повинен зменшити свою залежність від російської енергетики якомога швидко. Це не станеться за одну ніч, моя країна також частково залежна, але ми це підтримуємо. Якомога швидше означає протягом наступного місяця, інакше ми даємо гроші на російську військову машину", - сказав він.