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Словения предоставит Украине безвозвратную помощь на разминирование

Фото: Словения выделит 1,5 млн евро на разминирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование. Соответствующее соглашение было подписано 4 декабря 2023 года в Любляне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По условиям соглашения деньги будут предоставлены еще в этом году на безвозвратной основе.

Средства помогут обеспечить саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службы транспорта необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Также они помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев, отметили в пресс-службе.

Украина стремится в тесном сотрудничестве и диалоге с партнерами разработать долгосрочные решения и положить начало проектам, которые не только удовлетворят насущные потребности, но и заложат основу для длительного сотрудничества в этой сфере, добавили в Минэкономики.

Напомним, на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной мира. Потенциально опасной считается почти треть территории - около 174 тысяч квадратных километров. Правительство Украины ставит своей целью вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий.

 

Ранее министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию "Коалиции по разминированию". К противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, намерены присоединиться 22 стран.

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