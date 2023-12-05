Словения предоставит Украине безвозвратную помощь на разминирование

По условиям соглашения деньги будут предоставлены еще в этом году на безвозвратной основе.

Средства помогут обеспечить саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службы транспорта необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Также они помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев, отметили в пресс-службе.

Украина стремится в тесном сотрудничестве и диалоге с партнерами разработать долгосрочные решения и положить начало проектам, которые не только удовлетворят насущные потребности, но и заложат основу для длительного сотрудничества в этой сфере, добавили в Минэкономики.

Напомним, на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной мира. Потенциально опасной считается почти треть территории - около 174 тысяч квадратных километров. Правительство Украины ставит своей целью вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий.