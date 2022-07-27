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Словенія готує для України новий пакет військової допомоги, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Словенії Таня Файон (gov.si)
Автор: Наталія Юрченко

Словенія готує для України новий пакет військової допомоги, в якому буде дослухатися до потреб української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Словенії Таню Файон під час брифінгу.

Вона підтвердила, що Україна зверталася до Словенії з проханням надати військову допомогу. Новий уряд розгляне запит найближчими днями.

"Ми готуємо новий пакет допомоги Україні, він буде обговорюватися буквально протягом наступних кількох днів. Але я запевнила міністра (Кулебу - ред.), що Словенія буде надавати (військову - ред.) допомогу Україні і буде дослухатися до всіх потреб", - сказала Файон.

За її словами, уряд обговорить деякі аспекти нового пакету та пізніше поінформує про деталі. Проте глава МЗС вже заявила, що Словенія надасть Україні 8 млн євро.

"Словенія в минулому допомагала Україні по військовій і гуманітарній лінії. Ми будемо продовжувати це робити. Я сьогодні зазначила, що, незважаючи на невеликий розмір нашої країни з населенням приблизно 2 млн осіб, ми продовжуємо надавати допомогу Україні. Ми надаємо понад 8 млн євро", - заявила міністр.

Файон в черговий раз наголосила, що її країна засуджує війну, яку розв'язала Росія, та зазначила, що РФ створює загрозу для всього міжнародного порядку.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Словенії Таня Файон вперше після свого призначення прибула до Києва з робочим візитом.

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