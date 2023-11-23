Словения готова выделить гранты до 5 млн евро на восстановление Украины

На встрече словенской делегации с главой Агентства восстановления Мустафой Найемом и заместителем министра инфраструктуры Анной Юрченко стороны обсудили вопросы восстановления Украины и сотрудничество между странами в этом направлении.

"Словения готова выделить до 5 млн евро грантовых средств на восстановление инфраструктурных объектов. Проекты восстановления могут быть представлены в Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR)", - рассказали в Агентстве.

Также отмечается, что эти грантовые средства покроют до 50% стоимости проекта.

В ведомстве добавили, что Агентство восстановления готово "масштабировать успешные проекты для наращивания темпов восстановления".

По словам Найема, приоритетом является восстановление максимального количества поврежденных инфраструктурных объектов для "предоставления базовых услуг населению во всех регионах Украины".

Встреча делегации Словении с представителями Агентства восстановления Украины и Мининфраструктуры Украины 23 ноября (фото: facebook.com/agency.for.restoration)

Помощь Украине от Словакии

В прошлом году Министерство иностранных и европейских дел Словении выделило 3,46 млн евро бюджетных средств на гуманитарную, материальную помощь и помощь развитию Украины.

Как ожидается, в текущем году словенской стороной будет выделено 6,14 млн. евро.

Как отметила замглавы Мининфраструктуры Украины Юрченко, это "самая большая гуманитарная помощь Словении за последнее десятилетие".