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Словенія найближчим часом поверне дипломатів до Києва

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Любляна, Понеділок 21 березня 2022 00:38
Словенія найближчим часом поверне дипломатів до Києва Фото: прем'єр-міністр Словенії Янез Янша (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші повідомив про рішення уряду повернути словенських дипломатів до Києва. Він додав, що Любляна працює над тим, щоб аналогічний крок зробив Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Словенії.

"Влада Словенії скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва", - написав Янши.

За його словами, це будуть волонтери. Прем'єр додав, що Словенія працює над тим, щоб Євросоюз також повернув своїх дипломатів до Києва.

"Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", - підкреслив Янші.

Нагадаємо, в середині лютого США перенесли своє посольство з Києва до Львова. Аналогічний крок зробили дипмісії інших країн. Після російського вторгнення в Україну американські дипломати були евакуйовані на територію Польщі.

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