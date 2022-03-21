Словенія найближчим часом поверне дипломатів до Києва
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші повідомив про рішення уряду повернути словенських дипломатів до Києва. Він додав, що Любляна працює над тим, щоб аналогічний крок зробив Євросоюз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Словенії.
"Влада Словенії скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва", - написав Янши.
За його словами, це будуть волонтери. Прем'єр додав, що Словенія працює над тим, щоб Євросоюз також повернув своїх дипломатів до Києва.
"Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", - підкреслив Янші.
Нагадаємо, в середині лютого США перенесли своє посольство з Києва до Львова. Аналогічний крок зробили дипмісії інших країн. Після російського вторгнення в Україну американські дипломати були евакуйовані на територію Польщі.
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