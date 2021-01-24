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У Словенії зафіксували випадок зараження "британським" коронавірусом

Словенія, Неділя 24 січня 2021 19:56
У Словенії зафіксували випадок зараження "британським" коронавірусом
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Словенії зафіксували випадок зараження британським штамом коронавірусу. Його виявили у людини, яка прибула з Бельгії.

Про це повідомляє Sta.si.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша розповів, що зараження виявили у громадянина Косово, який прибув з Бельгії. Раніше у нього на кордонах були як позитивні, так і негативні результати тесту на коронавірус.

Зараз влада планує провести перевірку на британський штам позитивних тестів з різних регіонів країни. Уряд Словенії отримав кілька тисяч тестів з Словаччини, які дозволять виявити саме мутований тип COVID.

Раніше повідомлялося, що в Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Жителька Сербії напередодні повернулася з Великобританії.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявил, що "британський" штам коронавірус може бути більш смертоносним, ніж попередні його види. Про це свідчать оцінки вчених консультативної групи, які отримав уряд Британії.

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