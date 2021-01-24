В Словении зафиксировали случай заражения "британским" коронавирусом

Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)

В Словении зафиксировали случай заражения британским штаммом коронавируса. Его обнаружили у человека, прибывшего из Бельгии.

Об этом сообщает Sta.si.

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что заражение обнаружили у гражданина Косово, который прибыл из Бельгии. Ранее у него на границах были как положительные, так и отрицательные результаты теста на коронавирус.

Сейчас власти планируют провести проверку на британский штамм положительных тестов из различных регионов страны. Правительство Словении получило несколько тысяч тестов из Словакии, которые позволят обнаружить именно мутированный тип COVID.

Ранее сообщалось, что в Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавирус может быть более смертоносным, чем предыдущие его виды. Об этом свидетельствуют оценки ученых консультативной группы, которые получило правительство Британии.