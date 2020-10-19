У Словенії ввели комендантську годину і заборону на пересування між регіонами

Уряд Словенії оголосило епідемію коронавірусу на всій території країни. У зв'язку з цим влада запровадила комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.

Про це повідомляє RTV.

У вівторок, 20 вересня, комендантська година набуде чинності. Він діятиме з 21:00 до 6:00. Виключення будуть стосуватися тільки поїздок на роботу і екстрених випадків, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями.

Також забороняється пересування між усіма регіонами. Виїзд з регіону буде можливим тільки для "робочої, господарської, лісової та подібної діяльності, усунення безпосередньої небезпеки для життя і майна, допомоги літнім людям, доступу до медичних послуг або аптекам, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами".

Також будуть заборонені всі масові заходи та церемонії, включаючи церковні служби і приватні святкування. Порушникам загрожує штраф від 400 до 4000 євро.

Кордони Словенії та транзит через них поки що залишаються відкритими.

Нагадаємо, з 16 жовтня у Словенії діє заборона на роботу барів і ресторанів в нічний час.

Крім того, раніше уряд Словенії змінило правила в'їзду в країну для українців.

Зазначимо, що 15 вересня уряд Словенії оголосило про офіційне припинення пандемії коронавірусу, ставши першою європейською країною, яка це зробила.