У Словенії продовжили карантин на два тижні

Уряд Словенії продовжило термін дії комплексу карантинних заходів у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом. Термін карантину був продовжений ще на два тижні.

Про це йдеться в повідомленні уряду Словенії в Twitter.

Повідомляється, що на тиждень продовжуються терміни дії рішення про переведення всіх учнів на дистанційне навчання.

Також буде продовжено заборону на продаж товарів і надання послуг, що не належать до сегмента першої необхідності.

Крім того, у Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час і заборона на пересування між муніципалітетами без вагомих причин.

При цьому відразу на два тижні продовжуються терміни дії загального масочного режиму і заборони на роботу громадського транспорту на території Словенії.

Нагадаємо, 20 жовтня у Словенії ввели комендантську годину. Він діє з 21:00 до 6:00.

Крім того, з 16 жовтня у Словенії діє заборона на роботу барів і ресторанів в нічний час.

Додамо, що раніше уряд Словенії змінило правила в'їзду в країну для українців.

Зазначимо, що 15 вересня уряд Словенії оголосило про офіційне припинення пандемії коронавірусу, ставши першою європейською країною, яка це зробила.