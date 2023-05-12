Словацкий железнодорожный оператор может прекратить перевозку украинских товаров

Действия железнодорожного монополиста, по утверждению "MINERFIN, as", уже с 1 июня могут усложнить транзит украинских товаров по территории Словакии вплоть до полного его прекращения.

В своем письме словацкая компания указывает, что владеет в Украине "Запорожским железорудным комбинатом" в Днепрорудном, а также транспортной компанией с собственным парком в 1041 году железнодорожный вагон. К активам "MINERFIN, as" также относится металлургический завод Třinecké Železárne, крупнейший в Чехии.

По информации "MINERFIN, as", чешское металлургическое предприятие является покупателем железной руды производства АО "Криворожский железорудный комбинат". До недавнего времени ее доставка осуществлялась по условиям DAP Чоп, а уже по территории Европы, в частности Словацкой республики, перевозкой этой продукции занималась компания "Budamar logistics, as".

Учитывая наличие собственного вагонного парка "MINERFIN, as", в апреле этого года приняла решение перевозить Украиной железную руду силами своей логистической компании ООО "Минерфин-Транс", заменив основного на то время перевозчика руды по Украине ООО "Транспортная компания "Карготранслоджистик". последнего, как указывают в "MINERFIN, as", АО "Укрзализныця" передало в аренду собственные вагоны по нерыночной цене в 450 грн за вагон в сутки.

"С этой целью, ООО "Минерфин-Транс" в апреле 2023 года подало в АО "Укрзализныця" заявки на перевозку железной руды в объеме 70,4 тысячи тонн. Однако предоставленные заявки на перевозку остаются не согласованными УЗ до настоящего времени", - сказано в письме.

Сегодня, заявляют в "MINERFIN, as", сложилась ситуация, когда грузоотправитель и грузополучатель согласовали перевозку груза, словацкий перевозчик CARGO ("Budamar logistics, as") согласовал транзитную перевозку на территории Словацкой республики, а Укрзализныця, без каких-либо оснований не согласовывает планы перевозки железной руды, поставляемой с украинского предприятия металлургический комбинат в Чехии.

"Таким образом, из-за сговора должностных лиц УЗ и частных перевозчиков, которые пытаются монополизировать рынок грузовых перевозок, блокируется 15% месячного объема перевозок железной руды железнодорожным транспортом в Украине.

Из-за вышеуказанных коррупционных действий государственное АО "Укрзализныця" и экспортер металлургической продукции АО "Криворожский железорудный комбинат" (один из основных налогоплательщиков и поступление валютной выручки в Украину) недополучат ежемесячного дохода более 7 000 000 долларов США", - заявила компания в своем письме.

Кроме того, говорят в компании, начиная с 1 июня 2023 г. корпорация "Budamar" как владелец оператора железнодорожных перевозок в Словацкой республике, будет принимать меры по ограничению согласования перевозки грузов, идущих из Украины по территории Словацкой республики в Европу.

"Это в свою очередь может привести к существенному падению экспорта из Украины, что усугубит экономический кризис в стране в тяжелое военное время", - резюмировала в своем письме компания "MINERFIN, as" и попросила украинские власти вмешаться для скорейшего решения проблемы блокирования Укрзализныцей заявок железной руды.

Письмо было направлено главе Офиса президента Андрею Ермаку, секретарю СНБО Алексею Данилову, вице-премьер-министру Александру Кубракову, главе Государственной регуляторной службы Алексею Кучеру.