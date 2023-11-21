Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска в Украину

Словацкие перевозчики сегодня, 21 ноября начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишнее Немецкое - Ужгород".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
Инициатором такой забастовки стал Союз перевозчиков Словакии, представители которого и проводят блокирование.
"По информации от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузовиков, двигающихся в направлении словацкого пункта пропуска "Вишнее Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород"", - рассказали в украинской Госпогранслужбе.
Пограничники добавили, что словацкие участники подобной акции не раскрывают запланированные сроки окончания блокады.
Количество грузовиков, находящихся на территории Словакии перед ПП "Вишнее Немецкое" в направлении Украины, в настоящее время составляет около 300.
"Пропуск автомобилей и автобусов производится в штатном режиме", - отметили в ГСПУ.
Напомним, с 6 ноября забастовку на границе с Украиной начали польские перевозчики. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.
13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Между тем 16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии решил выразить поддержку польским коллегам, и заблокировал границу с Украиной - в частности, пограничный переход Вышне Немецке со словацкой стороны.
Более подробно о забастовке на границе, чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины - читайте на РБК-Украина в этом материале.
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