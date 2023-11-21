Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска в Украину

Инициатором такой забастовки стал Союз перевозчиков Словакии, представители которого и проводят блокирование.

"По информации от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузовиков, двигающихся в направлении словацкого пункта пропуска "Вишнее Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород"", - рассказали в украинской Госпогранслужбе.

Пограничники добавили, что словацкие участники подобной акции не раскрывают запланированные сроки окончания блокады.

Количество грузовиков, находящихся на территории Словакии перед ПП "Вишнее Немецкое" в направлении Украины, в настоящее время составляет около 300.

"Пропуск автомобилей и автобусов производится в штатном режиме", - отметили в ГСПУ.

Блокировка границы с Украиной

Напомним, с 6 ноября забастовку на границе с Украиной начали польские перевозчики. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Между тем 16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии решил выразить поддержку польским коллегам, и заблокировал границу с Украиной - в частности, пограничный переход Вышне Немецке со словацкой стороны.

Более подробно о забастовке на границе, чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины - читайте на РБК-Украина в этом материале.