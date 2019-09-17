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Словаччина вважає "Північний потік-2" непотрібним і політично шкідливим

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За словами Лайчака, має бути гарантія того, що українську транзитну систему далі будуть використовувати

Глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що "Північний потік-2" непотрібний і політично шкідливий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню BBC.

Зазначається, що Словаччина підтримує Україну і готова і надалі підтримувати українську транзитну систему.

"Ми вже багато років активно займаємося цим питанням. Наша позиція зрозуміла: ми вважаємо цей проєкт абсолютно економічно непотрібним і політично шкідливим. Ми також боремося за те, що якщо цей Північний потік-2 буде відкритий, має бути гарантія того, що українську транзитну систему далі використовували, тому що інакше було б зовсім нелогічно. Навіщо нам відходити від того, що в нас є, що працює добре і замість того вкладати гроші у щось нове? Якщо "Північний потік-2" стане реальністю, ми хочемо, щоб українська система продовжувала працювати", - говорить Лайчак.

Також він додав, що важливо й те, щоб не було жодних сумнівів щодо надійності української системи, тому що іноді чути голоси, що вона потребує масивних інвестицій, оновлення і так далі. Тобто технічний стан і контроль за операціями важливі, все має бути досить транспарентним. Це те, що Україна може і має зробити, щоб ніхто не міг використовувати якісь питання з української сторони як привід, щоб обійти Україну.

Нагадаємо, глава ОБСЄ вважає формулу Штайнмайєра найбільш доречною для виконання Мінську. За його словами, є всі компоненти для цього процесу. За його словами для "формули Штайнмайєра" є політичний формат - Нормандський формат, є виконавчі елементи - двостороння контактна група, є місія спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомляє РБК-Україна, олова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, вважає, що на даний момент немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі.

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