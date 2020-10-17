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Словаччина проведе масове безплатне тестування на COVID-19

Братислава, Субота 17 жовтня 2020 22:54
Словаччина проведе масове безплатне тестування на COVID-19
Фото: тестування на коронавірус (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив про масштабне безплатне тестування громадян на коронавірус. Тестування проводитиметься у два етапи за підтримки військових.

Про це повідомляє словацьке видання DENNIK.

Для перевірки 5,5 мільйонів населення уряд Словаччини закупить 13 млн тестів на антиген, які дозволяють встановити результат дослідження вже через 15-30 хвилин.

Перший етап відбуватиметься протягом двох тижнів під час вихідних, а другий - у наступні два тижні.

"Це буде операція, якої Словаччина ще не знала, і я думаю, що жодна інша країна такого не зробить", - наголосив Матович.

Словацький прем'єр зазначив, що масове тестування є єдиним способом обернути назад розвиток пандемії.

Нагадаємо, на початку жовтня у Словаччині зафіксували повторний спалах коронавірусу. У країні декілька днів поспіль фіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19.

Крім того, наприкінці вересня у Словаччині було оголошено надзвичайний стан. Режим надзвичайного стану набув чинності 1 жовтня та діятиме протягом 45 днів.

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