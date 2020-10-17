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Словакия проведет массовое бесплатное тестирование на COVID-19

Братислава, Суббота 17 октября 2020 22:54
Словакия проведет массовое бесплатное тестирование на COVID-19
Фото: тестирование на коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил о масштабном бесплатном тестировании граждан на коронавирус. Тестирование будет проводиться в два этапа при поддержке военных.

Об этом сообщает словацкое издание DENNIK.

Для проверки 5,5 млн населения правительство Словакии закупит 13 млн тестов на антиген, которые позволяют установить результат исследования уже через 15-30 минут.

Первый этап будет проходить в течение двух недель во время выходных, а второй - в следующие две недели.

"Это будет операция, которой Словакия еще не знала, и я думаю, что ни одна другая страна такого не сделает", - подчеркнул Матович.

Словацкий премьер отметил, что массовое тестирование является единственным способом повернуть вспять развитие пандемии.

Напомним, в начале октября в Словакии зафиксировали повторную вспышку коронавируса. В стране несколько дней подряд фиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19.

Кроме того, в конце сентября в Словакии было объявлено чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения вступил в силу 1 октября и будет действовать в течение 45 дней.

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