Словаччина передасть Україні 30 БМП власного виробництва, - міністр оборони

Про це заявив у вівторок міністр оборони Словаччини Ярослав Над, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.Sk .

"Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати Україні 30 машин BVP-1 і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4", - сказав над після переговорів з держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером в Братиславі.

Нагадаємо, що BVP-1-це Чехословацька модифікація БМП-1, що вироблялася за радянською ліцензією в 1970-1989 роках у Детві і Дубниці-над-Вагом. Згідно з угодою, Київ також отримає боєприпаси і широкий набір запасних частин до машин піхоти.