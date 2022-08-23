Словаччина передасть Україні 30 БМП власного виробництва, - міністр оборони

Словаччина передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1, і натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.
Про це заявив у вівторок міністр оборони Словаччини Ярослав Над, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.Sk.
"Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати Україні 30 машин BVP-1 і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4", - сказав над після переговорів з держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером в Братиславі.
Нагадаємо, що BVP-1-це Чехословацька модифікація БМП-1, що вироблялася за радянською ліцензією в 1970-1989 роках у Детві і Дубниці-над-Вагом. Згідно з угодою, Київ також отримає боєприпаси і широкий набір запасних частин до машин піхоти.
Військова допомога Словаччині Україні
Раніше ми писали, що Україна отримала від Словаччини перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana. САУ Zuzana 2-це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм.
Також повідомлялося, що Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град". Крім того, у квітні Братислава відправила в Україну систему протиповітряної оборони C-300.
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