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Словаччина передасть Україні 30 БМП власного виробництва, - міністр оборони

Фото: Словаччина передасть Україні 30 БМП власного виробництва (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Словаччина передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1, і натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Словаччини Ярослав Над, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.Sk.

"Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати Україні 30 машин BVP-1 і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4", - сказав над після переговорів з держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером в Братиславі.

Нагадаємо, що BVP-1-це Чехословацька модифікація БМП-1, що вироблялася за радянською ліцензією в 1970-1989 роках у Детві і Дубниці-над-Вагом. Згідно з угодою, Київ також отримає боєприпаси і широкий набір запасних частин до машин піхоти.

Військова допомога Словаччині Україні

Раніше ми писали, що Україна отримала від Словаччини перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana. САУ Zuzana 2-це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм.

Також повідомлялося, що Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град". Крім того, у квітні Братислава відправила в Україну систему протиповітряної оборони C-300.

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Вторгнення Росії до УкраїниВійськова допомогаСловаччинаБМП