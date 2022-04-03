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Словаччина готова платити за російський газ рублями

Фото: Ріхард Сулік (у центрі) (facebook.com/RichardSulik)
Автор: Антон Федорців

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив можливість розрахунків за газ із Росії у рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.sk.

В ефірі словацького телебачення міністр заявив про готовність до змін умов контракту на постачання блакитного палива з РФ. "Якщо Росії ставить умову розрахунку за постачання газу в рублях – потрібно платити в рублях", – сказав Сулік.

Міністр економіки додав, що зупинити експорт російського газу до Словаччини неможливо. Росія забезпечує 85% газових потреб країни. За словами Суліка, словацька влада "додержуватиметься прагматичної позиції" у цьому питанні.

Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.

До слова, очільник МЗС Кулеба назвав єдиний спосіб зупинити війну РФ проти України.

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