Словаччина готова платити за російський газ рублями

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив можливість розрахунків за газ із Росії у рублях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.sk.
В ефірі словацького телебачення міністр заявив про готовність до змін умов контракту на постачання блакитного палива з РФ. "Якщо Росії ставить умову розрахунку за постачання газу в рублях – потрібно платити в рублях", – сказав Сулік.
Міністр економіки додав, що зупинити експорт російського газу до Словаччини неможливо. Росія забезпечує 85% газових потреб країни. За словами Суліка, словацька влада "додержуватиметься прагматичної позиції" у цьому питанні.
Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.
До слова, очільник МЗС Кулеба назвав єдиний спосіб зупинити війну РФ проти України.
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