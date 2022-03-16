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Словаччина готова віддати Україні системи С-300, – CNN

Фото: Пускова установка С-300 (altyn73.livejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Словацький уряд дав попередню згоду на передачу Україні систем протиповітряної оборони С-300. Вони посилять захист від авіаударів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Словаччина разом із Болгарією і Грецією утворюють трійку країн-членів НАТО, в яких на озброєнні залишаються системи С-300. Офіційна Братислава готова позбутися їх на користь України, якщо альянс негайно замінить втрачений потенціал.

Найімовірніше, Словаччина отримає взамін зенітно-ракетні комплекси Patriot. Нідерланди та Німеччина вже заявили про спрямування цих ЗРК на словацьку територію. Однак, проблемою залишається тривала інтеграція Patriot в наявну систему словацької ППО.

Відзначимо, що системи С-300 розробили в 70-х в СРСР, а нині їх використовують і Україна, і Росія. Залежно від модифікації дальність роботи системи становить 150-300 км.

Нагадаємо, що Джо Байден заявив про постачання до України військового обладнання із системами ППО, протитанковими комплексами та іншим озброєнням.

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