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Словаччина готова обговорювати передачу 11 винищувачів Україні

Фото: Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Олександр Мороз

Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня. Замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія і Польща, поки Братислава не отримає американські літаки.

"Відразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи і поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє Міг-29... Ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, більш широкого обговорення з урахуванням фінансових аспектів і всіх інших, тому рішення ще не прийнято", - заявив Надь на спільній прес-конференції з міністром оборони Британії Беном Уоллесом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже в США задумалися над поставками винищувачів для України, але в будь-якому випадку Вашингтон не зможе передати літаки в короткостроковій перспективі.

При цьому США підтримують варіант з передачею літаків Україні кимось із західних союзників.

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УкраїнаСловаччинаМиг-29