Словаччина і Чехія пом'якшують обмеження на кордонах

Словаччина та Чехія оголосили про початок пом'якшень раніше введених обмежувальних заходів на кордоні у зв'язку із пандемією. Послаблення стартують з 21 та 26 травня.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє DW.

Зокрема, починаючи з 21 травня мешканці Словаччини зможуть здійснювати короткострокові поїздки тривалістю до 24 годин у такі країни: Словенію, Чехію, Німеччину, Австрію, Угорщину, Польщу, Хорватію і Швейцарію.

У Чехії з 26 травня огляд на кордонах буде здійснюватися лише вибірково. Однак, в'їзд буде дозволятися лише тим, хто представить негативний тест на коронавірус.

Згодом, уже з 8 червня, цю вимогу можуть скасовати для тих, хто в'їжджає з країн з низьким ризиком зараження - це Австрія, Словаччина та Хорватія. Також після повернення подорожуючі не повинні будуть проходити двотижневий карантин чи виготовляти довідки про відсутність інфекції.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував країни Європейського Союзу через повне закриття кордонів в умовах пандемії COVID-19. На його думку, це псує репутацію ЄС.