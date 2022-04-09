Словаччина наполягатиме на якнайшвидшому вступі України в ЄС, - прем'єр

За словами словацького прем'єра Едуарда Хегера, Словаччина також готова Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею.

"Ми також обговорили бачення кращого майбутнього. Я дякую (словацький політолог, - ред.) Олександру Дулебу, який є головним ідеологом програми, яку ми представили українцям у листопаді. Вчора ми знову представили цю програму керівництву України", - зазначив він.

Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС.

"Вони були дуже натхненні цією історією", - додав Хегер.