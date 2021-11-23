У Словаччині зафіксували спалах пташиного грипу

У Словаччині стався спалах пташиного грипу серед домашньої птиці. Вірус був виявлений у 14 дворових птахів в Дунайська Стреда, на південний схід від Братислави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей спалах послідував за кількома випадками зараження на птахофермах в Європі та Азії в останні тижні, що свідчить про швидке поширення пташиного грипу.
Нагадавши, у Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни.
Крім того, Європою та Азією почав поширюватися пташиний грип.