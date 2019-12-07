У Словаччині затримали підозрюваних у справі про вибух газу в багатоповерхівці

Поліція Словаччини затримала підозрюваних у кримінальній справі про події в п'ятницю, 6 грудня, вибуху газу в багатоповерхівці в місті Прешов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korzár.

Як повідомляється, затримані шість співробітників приватної прешовской будівельної компанії, яка незадовго до вибуху проводила поруч з будинком земельні роботи, які зачіпали прокладені до нього газопровідні труби.

Під варту взяли директора фірми і п'ять робочих.

Представник словацького корпусу пожежних та рятувальників Ян Голиаш раніше заявив, що причиною вибуху газу в будинку міг стати неякісний капітальний ремонт, проведений в ньому два роки тому. Власники, за його словами, вирішили заощадити і знехтували вимогами безпеки, зокрема, при прокладці газорозподільних труб всередині будівлі.

Нагадаємо, за останньою інформацією, в результаті вибуху загинули сім чоловік, ще один постраждав. зрыв газу стався на верхніх поверхах житлового будинку. Вибух спричинив масштабну пожежу, який зруйнував три верхніх поверхи.

Зазначимо, пожежа у словацькому місті Прешов стався в п'ятницю, 6 грудня. В мерії повідомляли про велику кількість постраждалих і як мінімум одному загиблу людину. Тоді в домі залишалися заблокованими кілька жителів. Також існувала загроза обвалення будівлі.