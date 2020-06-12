У Словаччині сталася різанина в школі, є жертви

В словацькій школі міста Врутки сталася різанина - колишній учень з'явився в заклад з ножем. В результаті нападу загинув заступник директора школи.

Про це повідомляє словацьке видання SME.

Наголошується, що заступник директора виявився першим, кого зустрів у школі нападник. 22-річний хлопець після цього увійшов в найближчий клас і поранив вчителя і двох дітей.

Невдовзі на місце інциденту прибула поліція. Зловмисник спробував втекти, проте йому це не вдалося - поліція смертельно поранила випускника цієї школи.

Під час операції по затриманню зловмисника також були поранені поліцейські. Їх оглянули медики і сказали, що життю правоохоронців нічого не загрожує.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, в результаті чого постраждали дві людини.

У той же період в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі, сім осіб були поранені, одна з постраждалих померла в лікарні.