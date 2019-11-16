ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 08:47
У США сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, є постраждалі
Ілюстративне фото (Frazer Harrison/Getty Images)

Щонайменше 2 людини були поранені

У американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Як повідомляється, надзвичайна подія трапилася під час футбольного матчу шкільних команд у місті Плезантвілл. Стрілянина почалася на трибунах вболівальників, коли команда місцевої школи почала програвати. Гра була припинена, а спортсмени та вболівальники покинули стадіон.

В результаті стрілянини постраждали щонаймеше дві людини. Один з постраждалих - дитина віком від 10 до 14 років. Зараз про ступінь поранень та стан постраждалих невідомо. Всі поранені були госпіталізовані.

Нагадаємо, у четвер,14 листопада, у місті Санта-Кларита, в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі. В результаті стрілянини отримали поранення щонайменше сім осіб. Одна з постраждалих померла в лікарні.

Пізніше стало відомо, що правоохоронцям вдалося затримати стрілка. Зловмисником виявився один з учнів школи, де сталася стрілянина. За попередніми даними, нападнику було 15 років.

Стрілянина у каліфорнійській школі: названа кількість жертв У Росії студент влаштував стрілянину в коледжі, є жертви
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся