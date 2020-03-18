У Словаччині представили новий уряд

Лідер словацької партії OĽaNO Ігор Матович представив свого міністрів майбутнього уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.

За словами Матовича, лідери партій Борисом Колларом ("Ми - сім'я"), Річардом Суликом (SaS) і Веронікою Ремишовой ("Для людей") повинні підписати коаліційну угоду найближчими днями.

Новий уряд буде призначено президентом Зузаной Чапутовой в суботу, 21 березня. Президент заявила, що приймає всі запропоновані прізвища.

Таким чином, мі

Нагадаємо, опозиційна партія OLaNO перемогла на виборах в парламент Словаччини. Такі дані оприлюднив екзит-пол ввечері 29 лютого. Як пише Aktuality, за OLaNO віддало голоси у 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD - лише 14,9% виборців.

Крім того, у Словаччині пред'явили офіційні звинувачення замовнику вбивства журналіста Яна Куцяка. Підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега багатого бізнесмена Словаччини Маріанна Кочнера, не був звинувачений у скоєнні злочину і відмовився коментувати нові дані.