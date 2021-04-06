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У Словаччині стурбовані нарощуванням російських військ на кордоні з Україною

Автор: РБК-Україна

Уряд Словаччини стурбоване нарощуємо російських військ на кордоні з Україною. МЗС країни закликав стримування та деескалації напруженості на українському кордоні.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Іван Корчок в Twitter.

"Словаччина продовжує твердо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Порушення режиму припинення вогню (на Донбасі, - ред.) і повідомлення про скупчення російських військових на українському кордоні викликають занепокоєння. Ми закликаємо до стримування та деескалації напруженості", - написав він.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Росія перекидає свої військові підрозділи до українського кордону. Російські війська стягують у Брянську область і окупований Крим.

Напередодні представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Білий дім стурбований інформацією про стягування військ Росії до українського кордону. Він також зажадав, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.

У свою чергу в МЗС Росії заявили, що не мають наміру давати США додаткових роз'яснень щодо нарощування військ в українській кордон.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії за нарощування військового контингенту в українського кордону.

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