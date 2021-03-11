ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Словаччині глава МОЗ пішов у відставку через скандал з російською COVID-вакциною

Новость на русском → Словаччина, Четвер 11 березня 2021 17:58
В Словаччині глава МОЗ пішов у відставку через скандал з російською COVID-вакциною Фото: Марек Крайчі (TASR)
Автор: Роман Тверденко

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку. Все через урядової кризи, пов'язаного з поставками в країну російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомляє Cas.sk.

Міністр погодив свій відхід з посади з партіями урядової коаліції. Прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що відхід Крайчи буде спокійним, з поступовою передачею справ його наступнику. Глава уряду сподівається, що новий міністр і Крайчі попрацюють разом кілька тижнів.

Також Матович хоче, щоб Крайчі пішов з посади вже після дозволу на використання в країні російської вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Словаччина зіткнулася з політичною кризою після закупівлі російської вакцини від COVID. Та існувала загроза припинення повноважень уряду та дострокових парламентських виборів. Але тепер ситуація вирішилася іншим чином.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Словаччина
NEWS
Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО
Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради