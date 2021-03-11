В Словаччині глава МОЗ пішов у відставку через скандал з російською COVID-вакциною

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку. Все через урядової кризи, пов'язаного з поставками в країну російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Міністр погодив свій відхід з посади з партіями урядової коаліції. Прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що відхід Крайчи буде спокійним, з поступовою передачею справ його наступнику. Глава уряду сподівається, що новий міністр і Крайчі попрацюють разом кілька тижнів.

Також Матович хоче, щоб Крайчі пішов з посади вже після дозволу на використання в країні російської вакцини від коронавірусу.