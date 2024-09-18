В Словакии испугались "новых конфликтов" в случае вступления Украины в НАТО

Словакия опасается возможного членства Украины в НАТО. Это якобы может привести к новым конфликтам.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.sk.
Глава словацкого МИД после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой рассказал журналистам, что конфликт России и Украины "не может быть решен военным путем", поэтому Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.
Также он добавил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах насчет вступления в НАТО.
"Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти", - отметил Бланар.
В свою очередь Сибига выразил уверенность в том, что членство Украины в НАТО отвечает интересам как Киева, так и Братиславы, поскольку это станет гарантией стабильности.
"Членство Украины в НАТО приведет к миру", - добавил украинский министр.
Напомним, Украина стремится к членству в НАТО, поскольку это бы смогло защитить ее от возможного повторного нападения России.
Как подчеркивали экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава Офиса президента Андрей Ермак, только вступление Украины в Альянс может установить продолжительный мир в Европе.
Но пока страны Альянса не спешат приглашать Украину в НАТО и ограничиваются только обещаниями о вступлении в будущем. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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