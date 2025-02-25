В Словакии произошел взрыв во время стрельб гаубицы Zuzana 2, которая предназначалась Украине, - СМИ

Как пишет издание, гаубицу тестировали перед тем, как передать ее заказчику. В частности факт взрыва подтвердил и глава Министерства обороны Словакии Роберт Калинак.

Сейчас причины инцидента неизвестны и они расследуются. По словам главы Минобороны, среди возможных причин: сбои в пороховых зарядах, сбои в боеприпасах или в самой системе вооружения.

Также известно, что двое техников получили ранения в результате взрыва. Оба сейчас находятся в стабильном состоянии.