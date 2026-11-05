В Словакии произошла потасовка между украинскими военными, один из них погиб

Двое украинских военных подрались в гостинице в Словакии, в результате чего один из них погиб. Инцидент произошел в городе Тренчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nový Čas.
Драка произошла в одной из гостиниц Тренчина, где на днях проходит саммит президентов Вышеградской группы.
В конфликте принимали участие два украинских солдата, которые являются военнослужащими воздушных сил и проходят обучение в Словакии.
Во время нападения 53-летний мужчина нанес ножевые ранения своему коллеге и соотечественнику, которому также было 53 года. Пострадавший получил тяжелые травмы.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медикам удалось реанимировать солдата, однако он скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу.
Пресс-секретарь полиции Тренчинского региона Петра Кленкова сообщила, что правоохранители оперативно прибыли на вызов и подтвердили факт инцидента.
В связи с нападением полиция задержала подозреваемого и ограничила его свободу.
Дело передано следственному отделу криминальной полиции Регионального управления в Тренчине. В настоящее время продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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