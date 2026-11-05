RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

В Словакии произошла потасовка между украинскими военными, один из них погиб

17:35 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: украинский военный погиб от ножевого ранения в Тренчине (Getty Images)

Двое украинских военных подрались в гостинице в Словакии, в результате чего один из них погиб. Инцидент произошел в городе Тренчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nový Čas.

Драка произошла в одной из гостиниц Тренчина, где на днях проходит саммит президентов Вышеградской группы.

В конфликте принимали участие два украинских солдата, которые являются военнослужащими воздушных сил и проходят обучение в Словакии.

Во время нападения 53-летний мужчина нанес ножевые ранения своему коллеге и соотечественнику, которому также было 53 года. Пострадавший получил тяжелые травмы.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медикам удалось реанимировать солдата, однако он скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу.

Пресс-секретарь полиции Тренчинского региона Петра Кленкова сообщила, что правоохранители оперативно прибыли на вызов и подтвердили факт инцидента.

В связи с нападением полиция задержала подозреваемого и ограничила его свободу.

Дело передано следственному отделу криминальной полиции Регионального управления в Тренчине. В настоящее время продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Конфликт в Борщаговке

Напомним, Раду призвали разобраться в публичных конфликтах между силовыми и правоохранительными структурами.

Политолог Валерий Клочок отметил необходимость создания временной следственной комиссии в Верховной Раде для выяснения причин таких противостояний.

Также отмечалось, что произошедший в понедельник 2 ноября инцидент в Петропавловской Борщаговке произошел не без постороннего влияния, а его инициаторов ждет неотвратимое наказание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраинысканалВоздушные силы Украины