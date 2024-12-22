В Словакии раскритиковали Фицо за поездку к Путину

По данным издания, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

"Если бы премьер-министр действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", - заявил он.

Тем временем член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок назвал поездку Фицо поворотным моментом в словацкой внешней политике.

"После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер-министр поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата", - подытожил Корчок.