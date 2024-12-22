В Словакии раскритиковали Фицо за поездку к Путину

Премьер Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это не осталось незамеченным на внутриполитической арене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.
По данным издания, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.
"Если бы премьер-министр действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", - заявил он.
Тем временем член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок назвал поездку Фицо поворотным моментом в словацкой внешней политике.
"После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер-министр поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата", - подытожил Корчок.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву. Там он встретился с Путиным.
Данная поездка состоялась на фоне заявления украинского президента Владимира Зеленского, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы и не даст России возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев.
Тогда Зеленский также добавил, что любая страна в мире, которая может получить что-то дешевое от РФ, через время становится зависимой от России.
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