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В Словакии проговорились об операции в Украине и подвергли опасности чешских коллег

Иллюстративное фото: чешские правоохранители оказались под угрозой атаки россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Публичное заявление словацких правоохранителей о задержании в Днепре молодого человека, который по заказу российских кураторов "минировал" школы в Центральной Европе, вызвало скандал. Словаки сделали заявление, когда их чешские коллеги все еще находились в Украине - тем самым подвергнув их опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Respekt.

Заявление словацкой полиции 16 июля, сказал журналистам представитель полиции Чехии Йозеф Бокан, поставило под угрозу жизни словацких и чешских правоохранителей. На момент объявления они все еще находились в Украине.

"На месте еще продолжалась работа, которая не имела тактического характера, особенно учитывая безопасность всех присутствующих на месте, которое расположено недалеко от России и линии фронта", - сказал он.

Опасность, по словам Бокана, была существенной. Российские оккупанты могли в качестве мести за задержание их агента направить беспилотник, или ракету на местонахождение чешских и словацких правоохранителей.

Кроме того, Братислава нарушила договоренность с Прагой: об операции должны были объявить, когда все правоохранители из Чехии и Словакии вернулись бы домой. Об этом предупредил координатор операции из Евроюста, прокурор Павел Земан.

Один из собеседников издания возмутился, что словацкая полиция не только проигнорировала прямое предупреждение Земана. Она еще и не упомянула публично о "российском следе" в расследовании. В то же время чешская служба безопасности обнародовала этот момент, за что ее раскритиковал министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток - мол, это якобы могло бы повредить расследованию.

 

Напомним, что 15 июля спецслужбы Словакии и Чехии задержали в Днепре украинца, который подозревается в рассылке электронных писем с угрозами в школы в странах Центральной Европы. Вероятнее всего, что он делал это по заказу российских спецслужб и получал за свою деятельность деньги.

Задержали фигуранта благодаря совместной спецоперации украинских, чешских и словацких правоохранителей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение по словацкому и чешскому законодательству.

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Чехия