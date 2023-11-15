В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной

Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо главы UNAS Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии.
Как говорится в письме, блокада состоится в случае, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза. Перевозчики считают, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.
"Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - говорится в письме.
Следует также заметить, что словацкие СМИ начали сообщать о скоплении грузовиков, которые едут в Украину, на пограничном переходе "Вышнее Немецкое - Ужгород".
Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:
13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.
Более подробно о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.
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