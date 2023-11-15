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В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной

Иллюстративное фото: в Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной (suspilne_media)
Автор: Наталья Кава

Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо главы UNAS Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии.

Как говорится в письме, блокада состоится в случае, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза. Перевозчики считают, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

"Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - говорится в письме.

Следует также заметить, что словацкие СМИ начали сообщать о скоплении грузовиков, которые едут в Украину, на пограничном переходе "Вышнее Немецкое - Ужгород".

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

  • возврат разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Путь";
  • отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Єчерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых авто.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Более подробно о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.

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Граница с Украиной